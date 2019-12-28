Live| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال أفريقيا بدون تقطيع.. Watch zamalek

بدخل نادي الزمالك اليوم في مباراة صعبة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث سيحل ضيفاً على فريق زيسكو الزامبي في العاصمة الزامبية لوساكا، ويدخل نادي الزمالك هذا اللقاء وهو يشغل المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بعد فريق مازيمبي الكونغولي والذي يحتل صدار المجموعة الأولي برصيد 7 نقاط والتي تضم 4 فرق وهي على الترتيب وفق عدد النقاط ، مازيمبي في المركز الأول برصيد 7 نقاط، الزمالك في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم فريق أول أغسطس الأنجولي في المركز الثالث ، وأخيراً زيسكو الزامبي في المركز الأخير.





موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو الزامبي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها:-

ستقام مباراة نادي الزمالك ونادي زيسكو يونايتد الزامبي في إطار تصفيات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ، ويبحث نادي الزمالك عن فوز يسعد به جماهيره، للخروج من أزمته في الدوري المحلي، حيث تعثر نادي الزمالك في أكثر من مباراة في منافسات بطولة الدوري الممتاز المصري.





ويدخل نادي الزمالك تلك المباراة وعينه على الفوز بالثلاث نقاط لكي يتمكن من الاستمرار في المنافسة في تلك البطولة الإفريقية.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي:-

ستقوم قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات البطولة والتي يمكن ضبط تردداتها عبر النايل سات بإذاعة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي على الهواء مباشرة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة وذلك من خلال الاستوديو التحليلي للمباراة والذي يستضيف نجوم كرة القدم في الوطن العربي.







