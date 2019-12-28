Watch Live| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر اليوم.. يلا شوت Zamalek

موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو اليوم متابعينا الأعزاء عبر موقعنا اليوم الإخباري، في مصر والعالم العربي، أنتم على موعد اليوم مع مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقا، وتبدأ المباراة في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت أبوظبي وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD 1 .





يدخل الفارس الأبيض اللقاء بحثاً عن الفوز، للخروج من أزمته الحالية سواء في المسابقة المحلية أو الإفريقية، فالزمالك قبل هذا اللقاء يحتل المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط، من الفوز على بريميرو دي أوجوستو الأنجولي بهدفين دون رد، والخسارة من مازيمبي بثلاثية نظيفة.





موعد مباراة الزمالك وزيسكو اليوم

موعد مباراة الزمالك وزيسكو اليوم

موعد مباراة الزمالك وزيسكو اليوم والقنوات الناقلة

المباراة موعد المباراة المنافسة القناة

الزمالك/ زيسكو 15.00 بتوقيت القاهرة،16.00 بتوقيت السعودية دوري أبطال أفريقيا بي إن HD 1

بطاقة تعريف المباراة

المباراة : الزمالك / زيسكو.

الموعد : 15.00 بتوقيت القاهرة،16.00 بتوقيت السعودية.

المنافسة : الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

حكم المباراة : حكم من موريشيوس”أحمد أمتياز هيرال”

القناة الناقلة : بي إن سبورت HD 1.

ترتيب الفريقين في المجموعة قبل اللقاء

الزمالك : في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، من الفوز على بريميريو دي أوجوستو الأنجولي 2-صفر والخسارة من مازيمبي بثلاثية نظيفة.

زيسكو : يدخل المباراة وهو متزيل ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، من التعادل مع الفريق الأنجولي بهدف لكل فريق، والخسارة من مازيمبي 2-1.

التشكيل المتوقع للزمالك في المباراة

حراسة المرمى “محمد أبوجبل”

خط الدفاع ” محمود علاء، محمود حمدي الونش،محمد عبد الشافي،محمد عبد الغني”

خط الوسط ” طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو”

خط الهجوم ” مصطفى محمد”







