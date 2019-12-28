إحالة عصابة تهريب السيارات جمركيا لـ"الجنايات"

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة 9 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لتزوير ملفات المركبات المهربة جمركيا للجنايات.



وجاء بالتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، أن المتهمين بصفتها موظفين عموميين - الأول موظف بالهيئة العامة للخدمات الحكومية قسم السيارات والثاني مهندس فني بإدارة مرور الجيزة حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن ظفرا المتهمين من الثالث حتى الأخير بمنفعة إنهاء إجراءات ترخيص ثمانية عشر مركبة جمركية وغير معلومة المصدر عن طريق تزوير خطابات هيئة الخدمات الحكومية - قسم السيارات - وملفات ترخيص المركبات وتراخيص تسييرها.



وكما أن المتهم الأول صفته السابقة، ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أوراق أميرية حال كونه المختص بتحريرها وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن زور الخطابات الصادرة عن الجهة محل عمله التي يختص بتحريرها مثبت بها امتلاك شركة مصر للطيران ثمانية عشر مركبة تم بيعها بالمزاد العلني عن طريق هيئة الخدمات الحكومية بالمخالفة للحقيقة.



واستعمل الأوراق المزورة محل الاتهام السابق حال علمه بتزويرها، بأن أرسلها بالبريد لجهة المرور المختصة لإنهاء إجراءات ترخيص المركبات محل الاتهام.



وكما أن المتهم الثاني بصفته السابقة، ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أوراق أميرية حال كونه المختص بتحريرها وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن زور بیانات ملفات ترخيص المركبات آنفة البيان التي يختص بتحريرها مثبتة بها أرقام موديلات غير صحيحة فصدرت رخص تسيير لها على خلاف الحقيقة.



وشهد نقيب شرطة وضابط مباحث بالإدارة العامة للمرور بتلقيه معلومات مفادها ضلوع المتهمين في تكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير ملفات ترخيص المركبات المهربة جمركية وبيعها للمواطنين حسني النية بغية تحقيق أرباح مالية، وبتكثيف البحث والتحري تبين له قيام المتهم الأول بتزوير خطابات صادرة عن هيئة الخدمات الحكومية مثبتة بها على خلاف الحقيقة امتلاك.



وشركة مصر للطيران الأربعة عشر مركبة تم بيعها بمعرفة الجهة محل عمله للمتهمين من الثالث حتى الأخير عن طريق المزاد العلني ومن ثم احتج بتلك الخطابات لدى وحدة مرور فيصل محل عمل المتهم الثاني إيذانا لقيام الأخير بتزوير ملفات ترخیص تلك المركبات.