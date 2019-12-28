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ساراثكومار يأسف لعدم مساعدة ابنته في فيلم "Podaa Podi"

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:59 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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كشف ساراثكومار، في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، عن شعوره بالضيق لعدم مساعدة ابنته فارالاكسمي أثناء إطلاق فيلمها الأول Podaa Podi.

ظهرت فارالاكسمي ساراثكومار، لأول مرة في كوليوود مع فيلم Podaa Podi، الذي صدرت في عام 2012.

على مر السنين، أثبتت الممثلة نفسها كممثلة وحصلت على مكانة لنفسها مع اختيار الأفلام، وتعتبر رحلتها أكثر خصوصية لأنها تمكنت من تحقيق كل شيء دون الحصول على أي مساعدة من عائلتها.

في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، كشف ساراثكومار أنه يشعر بانهيار من الوالد لأنه لم يساعد ابنته خلال إطلاق فيلمها الأول Podaa Podi. وأضاف أنه يشعر بالفخر بابنته فارالاكسمي وما حققته في حياتها حتى الآن.

قال ساراثكومار في مقابلة مع The Hindu Tamil: "كانت ابنتي فارالاكسمي تنتظر بعض الوقت لإطلاق فيلمها الأول Podaa Podi. كان ينبغي أن أساعدها كوالد عندما كانت تمر ببعض الصعوبات. لكن لم أفعل ذلك، فأنا أعتبر نفسي أبًا خذل أبنته، واليوم لرؤيتها وهي تستمتع بالفضاء الذي تعيش فيه، أشعر بالفخر الشديد. أنا سعيد. تهانينا لابنتي".

تم تعيين ثنائي ابنة ساراثكومار على مشاركة مساحة الشاشة مع بعضها البعض في فيلمهم القادم Pirandhanaal Parashakti. بصرف النظر عنهم، ستلعب زوجة ساراثكومار "راديكا" دورًا محوريًا في الفيلم. وفقًا للممثل السياسي، سيبدأ تصوير الفيلم في وقت ما في شهر يناير.

بصرف النظر عن فيلم Pirandhanaal Parashakthi، فإن ساراثكومار هو أيضًا جزء من فيلم Ponniyin Selvan. ومع ذلك فإن الممثل مشدود بشدة حول دوره وذكر أن على صانعي الأزياء التحدث عن الفيلم.

ساراثكومار لديه أيضًا فيلم Vaanam Kottatum، Na Na، Rendavathu Padam وسلسلة على شبكة الإنترنت في مراحل مختلفة من الإنتاج.
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