اليوم.. انطلاق امتحانات كليات جامعة القاهرة

تبدأ كليات جامعة القاهرة، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، و تنتهي يوم 24 يناير.





وكشفت الجامعة في بيان لها، عن جدوال الكليات وأماكن إجرائها، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة سير الامتحانات.



وأعلنت الجامعة، أن 260 ألف طالب، يؤدون الامتحانات داخل جامعة القاهرة، في إطار الالتزام بقواعد الامتحانات وضوابطها.



ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير الخدمات اللوجستية كافة للطلاب، لتوفير سُبل الراحة مثل الكهرباء والتهوية وسيارات الإسعاف، وتوفير قاعات تستوعب أعداد الطلاب، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم.



وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لبدء الإمتحانات ونهاياتها مع مراعاة أعياد الأخوة المسيحيين.



ونوه في توجيهاته بضرورة الالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية التي سبق اقرارها والتي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة، حيث تتضمن عدة مواصفات فنية أهمها، شمولية الاختبار لجميع أجزاء المقرر الدراسي، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان لكم الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية، مع الالتزام بنظام البابل شيت في ال امتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه، والالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلة والمقالية القصيرة.



وأشار رئيس الجامعة، إلى قيام أستاذ المادة بوضع الامتحان وطباعته بنفسه في نفس يوم الامتحان، وحظر استخدام أي وسيلة إلكترونية لتداول أو حفظ ال امتحانات، إضافة إلى وجود لجنة ممتحنين بكل كلية للتأكد من ملاءمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب، مؤكدًا ضرورة تواجد أستاذ المادة أثناء الامتحان للرد على استفسارات الطلاب، وأن يتم التصحيح أولًا بأول لسرعة إعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد، مشيرًا إلى توفير التأمين اللازم لمقار ال امتحانات والكنترولات.



ولفت "الخشت"، إلى أن جامعة القاهرة ستتخذ اجراءات رادعة لمواجهة الغش أو عدم الالتزام بالنظام والتعليمات التي سيتم إعلانها داخل الكليات ولجان الامتحانات، وأن عقوبة الغش تصل إلى الفصل النهائي، وأن أي محاولة لتسريب الامتحان تعرض المشارك فيها للمساءلة الجنائية.



ووجه رئيس الجامعة، الطلاب، بالالتزام بقواعد وتعليمات ال امتحانات، ومنع الهواتف المحمولة وعدم اصطحاب أي وسيلة تكنولوجية قد تعرضهم للمساءلة أو تطبيق أي عقوبة عليهم.

