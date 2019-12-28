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السيطرة على حريقين بورشة ومنزل ببني سويف

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:57 م
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الحريق
الحريق
احمد فتحي الدسوقي
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سيطرت قوات الحماية المدنية، ببني سويف، اليوم السبت، على حريقين بورشة خشب ومنزل، بدائرة مركز إهناسيا، بمحافظة بني سويف، دون خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارين من العقيد محمود مهني، مأمور مركز شرطة إهناسيا، بنشوب حريقين بدائرة المركز، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليهما، من دون وقوع خسائر في الأرواح.

الإخطار الأول بنشوب حريق بورشة نجارة، ملك "مكرم عياد" قرية "المماليك" التابعة لدائرة المركز، وأنتقلت سيارت الاطفاء التي تمكنت من السيطرة على النيران، ومنع إمتدادها للمنازل المتأخمة، دون وقوع أي خسائر بشرية.

والإخطار الثاني، بنشوب حريق بمنزل "محمد طه محمد" بقرية العواونة، التابعة لدائرة المركز، وأنتقلت سيارت الاطفاء التي تمكنت من السيطرة على النيران التي أتت على "غرفة نوم وثلاجة كهربائية" دون وقوع خسائر في الأرواح.

وجار تحرير المحاضر اللأزمة بالواقعتين، وإتخاذ الاجراءات القانونية اللأزمة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعتين وظروفهما وملابساتهما.
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