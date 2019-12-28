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غلق جزئي لشارع الهرم.. تعرف على التفاصيل

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:56 م
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محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
الفجر
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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة لمشروع القومي لمترو أنفاق الخط الرابع، لوضع اللوحات الإرشادية في محيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، مع تكثيف نشر الخدمات المرورية لتيسير الحركة.

ووجه المحافظ، كل من مديرية الطرق ورئيس مدينة الجيزة ورئيس حي الهرم والإدارة العامة للمرور، إلى مراعاة التأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة وإعادة رد الشيء إلى أصله عقب الانتهاء من الأعمال.

وقالت المحافظة في بيان اليوم السبت: إنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو أنفاق الخط الرابع، وبالتعاون مع قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة للمرور، وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للبدء في نقل المرافق (غاز طبيعي) والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع، فسيتم إجراء غلق جزئي لشارع الأهرام على النحو التالي:

غلق جزئي بشارع الأهرام في الاتجاه القادم من ميدان النصر اتجاه تقاطع طريق المنصورية مع شارع الأهرام بالحارة اليسرى فقط تحديدا في المنطقة المحصورة بين بازار الكرنك ومطعم صحاري الأهرام.

وأعلنت المحافظة أن الأعمال سيتم تنفيذها خلال 3 أيام بدأت من أمس الجمعة وحتى غدًا الأحد، من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا فقط دون تعطيل الحركة المرورية، كما أن الحفر سيكون أعلى الرصيف المواجه لمطعم صحاري الأهرام بطول 120 مترا.
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محافظ الجيزة الفجر

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