المؤبد لعاطل قتل والدته بالإسكندرية

بعد أن كتم أنفاسها

بغطاء بطانية ووضعها على وجهها،





وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها السابق على المتهم.

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عصام محمد علي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف محمد الجميل، والمستشار عبد السلام نبية عبد السلام، وأمانة سر إيهاب عبد البديع محمد، بالسجن المؤبد للمدعو "ي. ص. ع" عاطل لاتهامه بقتل المجني عليها "ن. م. أ" ربة منزل.وتعود القضية رقم 16709 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنشية، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل محل سكنها بدائرة القسم.وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنشية إلى قيام المدعو "ي. ص. ع" عاطل، بقتل والدته "ن. م. ا" ربة منزل في العقد السادس من العمر،إلا أنها قاومته بيدها فقام بالضغط على عنقها مما إلى إلى وفاتها في الحال، وذلك بسبب رفضها إعطائه مبالغا مالية لشراء المخدرات.