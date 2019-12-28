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علاء والى: لابد من مد شبكة الإسكان الاجتماعى لغير القادرين بالقرى والأقاليم

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:53 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أكد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان أن عام 2020 هو عام استكمال مسيرة البناء وجنى ثمار ما تحقق في ضوء الكم الكبير من الإنجازات التي نفذها الرئيس عبد الفتاح السيسى في كافة قطاعات الدولة سواء ان كان القطاع العقارى ، أو الاستثمارى أو السياحى أو التنمية العمرانية والبنية التحتية وما شهدنا من محاور وكبارى عملاقة وطرق وشبكات ومجالات أخرى ، بالإضافة لإفتتاح العديد من المشروعات الخدمية والقومية في مختلف القطاعات التي كان لها آثار إيجابية قوية على الاقتصاد المصرى ودفع عجلة الإنتاج والتنمية وكذلك المبادرات الإنسانية في مجال الصحة ومحاور الدعم الاجتماعى .

وأضاف النائب علاء والى أنه بالنسبة للقطاع العقاري فالقيادة السياسية حققت نمواً  كبيراً في هذا القطاع وبالفعل حرصت على إطلاق مشروع الإسكان الاجتماعى والذى يعتبر أكبر مشروع سكني  يحوى الفئات البسيطة ويحقق أحلامهم في حق الحصول على السكن الملائم وتوفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل والشرائح الفقيرة والشباب بدعم من الدولة ليحصل المواطن على وحدة سكنية مناسبة مفروشة بالعفش وبها المرافق لكى يعيش عيشة كريمة إلى جانب المشروعات الخدمية بمواقع الإسكان الاجتماعي، وتوفير مجتمع حضاري متكامل، بالإضافة إلى بناء جيل من المدن العالمية والعاصمة الإدارية الجديدة التى تعد من اكبر عواصم العالم.

وطالب الناب علاء والى فى إطار جهود الدولة وحرصها على التوسع فى مشروعات الإسكان الاجتماعى  لتشمل جميع المحافظات بمد مظلة شبكة الإسكان الاجتماعى لتصل غير القادرين ومحدودى الدخل من مختلف أقاليم وقرى الجمهورية حتى يستفيدوا من هذه الميزة المدعمة من جانب الدولة ويحصل كل شاب ومواطن بالريف من غير القادرين على وحدة سكنية مناسبة مفروشة بالعفش وبها المرافق وبالتالي يشعر بعيشة كريمة ، بالإضافة لتنمية وتطوير القرى المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية من أجل تحسين جودة حياة أهل القري بمشاركتهم الفعلية، لتجد كل قرية نصيباً عادلاً من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة.

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