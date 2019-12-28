بيلي إليش تنعي وفاة اثنين من معجبيها



تعيش بيلي إيليش في حالة حداد بعد وفاة اثنين من المعجبين المقربين لها، حيث أشادت مرشحة Grammy بكيرا ستانلي وسكيلار ديفيز اللذين توفيا مؤخرًا، على إنستجرام ستوري.



وكتبت بيلي عند مشاركة صور لسكايلار: "ارتاحِ يا فتاة يا جميلة، أحبك يا ملاك، أرسل كل الحب لدي لعائلة وأصدقاء سكايلار. قلبي محطم".



وإن لم يكن ذلك صعبًا بما فيه الكفاية، أرادت بيلي أيضًا أن تحيي معجبًا آخر كان مؤيدًا لسنوات عديدة.



كتبت بيلي أيضًا على إنستجرام ستوري: "لا أفهم لماذا يحدث كل هذا. أنا أكره هذا، لا أدري كيف اكتشفت ذلك الآن فقط. أنت لست هنا بعد الآن. أحبك كثيرًا كيرا".



أضافت بيلي: "من فضلك حلقي عاليًا، ارقدِ في سلام.... أريد الصراخ".



وفقًا لوسائل الإعلام الاجتماعية، كانت كيرا تكافح السرطان وتم تشخيص إصابتها بـ Diffuse Intrinsic Pontine Glioma.



بالنسبة إلى سكايلر، يبدو أن صندوق الحزن التذكاري للعائلة قد أنشئ للمساعدة في نفقات الجنازة.



ذكرت صفحة GoFundMe: "انهارت سكايلار، توقف قلبها ولم تستعد وعيها، كانت سكايلر في عالمنا ونحن محطمون بشدة".



يبدو أن بيلي في لندن، حيث تحاول الإحتفال بالأعياد، كما أخذت بيلي بعض الوقت قبل أن تبدأ رحلتها العالمية في مارس 2020.



ومن المتوقع أيضًا أن تحضر بيلي حفل توزيع جوائز 2020 Grammys، وتؤدي في حفل iTeartRadio's ALTer EGO في يناير.

