انطلاق حلقات الموسم الجديد من "ذا فويس كيدز" في هذا الموعد

طرحت قناة "mbc" البرومو الرسمي لبرنامج "ذا فويس كيذر" للموسم الثالث، والبرنامج يرأس لجنة تحكيمه كلا من نانسي عجرم، عاصي الحلاني، محمد حماقي.





والبرنامج من المقرر عرض أول حلقاته يوم السبت القادم الموافق ٤ يناير الساعة ٩:٣٠م بتوقيت السعودية





والجدير بالذكر أن تامر حسني أعلن مؤخرًا اعتذاره عن الموسم الجديد من البرنامج، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث نشر صورة له من البرنامج وعلق على الصورة قائلاً :" لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لڤويس كيدز، أنا اعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج ڤويس كيدز لأسبابي الخاصة،هتوحشوني جداااااااااً، ويارب التوفيق لكل المواهب الجميلة، ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في اختيار بديل لي مناسب، شكراً".