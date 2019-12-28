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ترافيس سكوت يتحدث عن انفصاله عن كايلي جينر في أغنية جديدة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:53 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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هل أشار ترافيس سكوت إلى انفصاله عن كايلي جينر؟، يبدو أن هذا هو ما يعتقده المعجبين بعد الإستماع إلى أغنية مرشح جائزة Grammy ترافيس سكوت الجديدة "Gatti".

يبدو أن المقطع الصوتي، الذي ظهر في ألبوم JACKBOYS الجديد لمجموعة سكوت، يتناول انفصاله عن نجم KUWTK كايلي جينر.

وفقًا ل E Newsالتي تم تأكيدها في أوائل أكتوبر، تحدث والدا ستورمي ويبستر على أغنيته "Gatti"، ويبدو أن سكوت يشير إلى ما حدث بينه وبين كايلي.

كما أشار المعجبون، قد يكون هذا إشارة إلى أنماط الحياة المختلفة للثنائي. أثناء تواجد سكوت في كثير من الأحيان في جولة على الطريق، تلتزم كايلي التي تدير أعمالها في جنوب كاليفورنيا، بالقرب من المنزل للعمل والعمل مع ابنتها ستورمي. لذلك يمكن أن تشير كلمات سكوت إلى اختيار كايلي ل " Hibernate" بينما كان مشغول بالأداء في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى لم شمل عيد الشكر، قضت كايلي البالغة من العمر 22 عامًا، وترافيس البالغ من العمر 27 عامًا، وقتًا معًا خلال عطلة عيد الميلاد. حضرا الإحتفال بجانب ابنتهم ستورمي في حفل كارداشيان جينر عشية عيد الميلاد السنوي الذي استضافته كورتني كارداشيان.

وقال مصدر لـ E New: "لقد تناوبوا على الإهتمام واحتضان ابنتهم ستورمي، وكانوا جميعًا يرقصون معًا على الاستمتاع بالموسيقى، ودعت كايلي ترافيس وأوضحت أنها تريد حقًا من ستورمي أن ترى والدتها وأبيها معًا للاحتفال بالعطلة وكان ممتنة لجهد ترافيس. إنه لا يزال جزءًا من العائلة".

كما أوضحت كايلي نفسها عبر موقع تويتر في شهر أكتوبر: "أنا وترافيس على علاقة رائعة وتركيزنا الرئيسي الآن هو ابنتنا ستورمي، صداقتنا وابنتنا هي الأولوية".
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