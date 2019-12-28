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أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش اليونايتد beIN LIVE

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:39 ص
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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي بث مباشر حيث يخوض الفريقين Manchester United vs Burnley، مواجهة اليوم السبت، والموافق 27 من شهر ديسمير  الجاري، على ستاد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين.

وننقل مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلير بث مباشر وحصري وبدون تقطيع وبجودة عالية لمباراة اليوم أون لاين بث مباشر.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي
حيث يدخل نادي مانشستر يونايتد المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة، فيما يقطن نظيرة بيرنلي بالمركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، في جدول الترتيب، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، في بث مباشر لمباراة اليوم السبت، والموافق 27 من شهر ديسمير  الجاري، على ستاد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر
يمكن متابعة المباراة بين مانشستر يونايتد وبيرنلي، على ستاد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين، في نقل مباشر وحصري مجانًا، أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر البث المباشر لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي الدوري الإنجليزي
الساعة 09:45 مساء بتوقيت مصر.
الساعة 10:45 مساء بتوقيت السعودية.
الساعة 10:45 مساء بتوقيت الأردن.
الساعة 10:45 مساء بتوقيت سوريا.
الساعة 10:45 مساء بتوقيت فلسطين.




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