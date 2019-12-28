"ظريف": مناورات إيران والصين وروسيا تظهر التزاما بتأمين المجاري المائية

صرح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بأن التدريبات البحرية الجارية بين إيران وروسيا والصين تشير إلى "التزامنا الأوسع" بتأمين المجاري المائية الحيوية.





وقال "ظريف"، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يوم الجمعة: "تدريباتنا العسكرية المشتركة في بحر عمان / المحيط الهندي مع شركائنا الروس والصينيين توضح التزامنا الأوسع بتأمين المجاري المائية الحيوية".





وكما أوردت شبكة "Iran Front Page"، أضاف "ظريف": "لقد أبدت إيران منذ فترة طويلة استعدادها للعمل مع جيراننا لتأمين الخليج. آمل أن يكون سلام مضيق هرمز على الطاولة الآن".





وجاءت التغريدات في نفس اليوم الذي بدأت فيه إيران وروسيا والصين أربعة أيام من التدريبات البحرية المشتركة، والتي أطلق عليها اسم "حزام الأمان البحري"، على مساحة 17 ألف كيلومتر مربع.





وأصبحت المياه المحيطة بإيران محورًا للتوترات الدولية، حيث تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا على قطع مبيعات النفط الخام الإيراني وغيرها من العلاقات التجارية.





وقال أميرال الأسطول الإيراني "غلام رضا تهاني" في التلفزيون الحكومي "رسالة هذه العملية هي السلام والصداقة والأمن الدائم من خلال التعاون والوحدة، مضيفًا، ستكون النتيجة إظهار أنه لا يمكن عزل إيران".





وقالت الإذاعة، إن التدريبات شملت إنقاذ السفن المشتعلة أو السفن التي تتعرض للهجوم من قبل القراصنة وتدريبات إطلاق النار.





وخليج عمان هو ممر مائي حساس بشكل خاص لأنه يرتبط بمضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي خمس النفط العالمي ويرتبط بدوره بالخليج.





واقترحت واشنطن مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة في أعقاب عدة هجمات في مايو ويونيو على سفن تجارية دولية، بما في ذلك ناقلات سعودية، في مياه الخليج والتي ألقت الولايات المتحدة باللوم فيها على إيران، ونفت إيران هذه الاتهامات.





تقام التدريبات في منطقة تتكون من "تمارين تكتيكية متنوعة"، مثل ممارسة الهدف وإنقاذ السفن من الاعتداء والحوادث مثل الحرائق.





في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، قال المتحدث الرسمي باسم البريجادير جنرال في الجيش الإيراني أبو الفضل شيكارشي، إن المناورات المشتركة ستستمر حتى يوم الاثنين.





وبالإشارة إلى أهمية المناورة، قال إن المحيط الهندي وبحر عمان هما مجالان رئيسيان للتجارة العالمية، وأن العديد من البلدان تتنقل عبر هذه المنطقة، وبالتالي فإن توفير أمنها له أهمية حاسمة.





وقال إن تبادل الخبرة الأمنية بين طهران وموسكو وبكين ومكافحة الإرهاب والقرصنة وكذلك مكافحة الإرهاب والقرصنة هي من بين الأهداف الأخرى للتدريبات.



