أكاديمي: ما تحقق في مصر خلال خمس سنوات معجزة



وأشار "صديق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن معدل النمو 5،6%، حيث أن مصر هي أكبر ثالث معدل نمو على مستوى العالم، لافتا إلى أن معدل البطالة كان 14%، ولكن أصبحنا الآن 6%.



وأضاف أن المواطن يشعر بالتحسن الذي تشهده الدولة، حيث تحسنت شبكة الطرق، وجارٍ القضاء على العشوائيات، والاستثمارات التي تجتذبها الدولة توفر مزيد من فرص العمل، منوها بأن الكهرباء كانت تنقطع 4 مرات يوميا، ولكن الوضع الآن، تغير.



قال الدكتور محمد رجب صديق، رئيس الأقسام التعليمية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن ما تم تنفيذه في مصر خلال الخمس سنوات الماضية، يعد معجزة بكل المقاييس، معتبرا أن شعار هذه الفترة "كنا فأصبحنا".