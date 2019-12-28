السيطرة على حريق منزل إثر تسرب غاز بطوخ (صور

وانتقل المهندس محمد خيري، رئيس مدينة طوخ، وتمت معاينة المنزل، وتشكيل لجنة لتقدير الخسائر الناتجة عن الانهيار بالمنزل، كما تم إبلاغ لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.



وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزي عبد ربه، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بحدوث انهيار جزئي لمنزل باسم ملك محمد ماهر محجوب، ولا توجد خسائر في الأرواح وأسفر الحريق عن انهيار حوائط بالدور الأرضي.



وتبين أن المنزل مكون من ٣ طوابق أمام الوحدة المحلية بمشتهر والانهيار في بعض الحوائط بالدور الأرضي دون خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة.



وفي سياق متصل، انتقل المهندس محمد خيري، رئيس الوحدة المحلية لمدينة طوخ، إلى موقع التسريب، حيث تم معاينة المنزل على الطبيعة، وإبلاغ الإدارة الهندسية بذلك، وتم إبلاغ لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بذلك، وحاليا في انتظار حضور اللجنة لعمل المعاينة اللازمة، لاستصدار القرار المناسب بهدم المنزل من عدمه كما تم إخطار مسؤلي شركة المياه والكهرباء بطوخ لاتخاذ اللازم.



سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق نتيجة تسرب غاز بقرية مشتهر، ما أسفر عن انهيار حوائط بالمنزل ولا توجد خسائرا بالأرواح، وتولت النيابة التحقيق.