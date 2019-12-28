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«يلاشووت Mohmmed ibn Salman» مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش اتحاد جدة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:11 ص
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بوابة الفجر
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تاريخ المباراة ضد الفتح والقناات التي تنقل المباراة في اطار الجولة الثالثة عشره من بطوله كاس الأمير محمد بن سلمان السعودية للمحترفين.
واستمر العيش في مباراة الاتحاد والفتح ، حيث يدخل الفريق المباراة التالية امام فريقه الضيف الفتح ، وكان يعرف طعم الخسارة علي الإطلاق فقط في مباراتين فقط من بين المباراات الخمس الاخيره التي لعبت في الفترة الاخيره ، وفي المقابل نجح الاتحاد الفريق في تحقيق النصر في ثلاث مباريات آخر ، في حين ان فريق الاتحاد لم يسقط في فخ التعادل في اي مباراة سابقه علي الإطلاق.


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