«يلاشووت Mohmmed ibn Salman» مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش اتحاد جدة

تاريخ المباراة ضد الفتح والقناات التي تنقل المباراة في اطار الجولة الثالثة عشره من بطوله كاس الأمير محمد بن سلمان السعودية للمحترفين.

واستمر العيش في مباراة الاتحاد والفتح ، حيث يدخل الفريق المباراة التالية امام فريقه الضيف الفتح ، وكان يعرف طعم الخسارة علي الإطلاق فقط في مباراتين فقط من بين المباراات الخمس الاخيره التي لعبت في الفترة الاخيره ، وفي المقابل نجح الاتحاد الفريق في تحقيق النصر في ثلاث مباريات آخر ، في حين ان فريق الاتحاد لم يسقط في فخ التعادل في اي مباراة سابقه علي الإطلاق.







