"في حال لو لم يكن ممثلا".. كريم عبدالعزيز يختار هذه المهنة





كشف الفنان كريم عبد العزيز، أن لم يكن يعمل في مجال الفن، لكن أصبح "طيار" مبرراً لأن الطيران والفن لا يوجد بهما روتين او ملل،



وتابع خلال مقابلتة مع برنامج "عرب وود"، أنه يكرة الروتين قائلا:" ماينفعش اصحى 1 واتغدى 3 واروح ساعه 6 مقدرش أعيش كده".



يذكر ان الفنان كريم عبد العزيز، حصل علي جائزة افضل ممثل من "دير جيست" عن "الفيل الأزرق ٢" كما تم تكريمه عن "نادي الرجال السري. واهدى الجائزة لروح المخرج إبراهيم سيف.



البعض لا يذهب للمأذون مرتين

جدير بالذكر أن الفنان كريم عبد العزيز يقوم بتصوير فيلمه الجديد"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ويؤدي كريم في الفيلم دور رجل أصلع من حي شعبي، والفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني، ومحمد ثروت، ودينا الشربيني، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف، وعمرو عبد الجليل، وأمير كرارة، وأحمد فهمي، وهو من إخراج أحمد الجندي، وتأليف أمين وتار.



ويعد آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز فيلم "الفيل الأزرق 2"، وشاركه فى بطولته "نيللى كريم، وهند صبرى، وإياد نصار، وشيرين رضا، وآخرون"، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج شركة "سينرجى فيلم.



