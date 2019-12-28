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خبير عالمي في علاج العمود الفقري بالمعادي العسكري

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:32 ص
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القوات المسلحة
القوات المسلحة
كريم وزيري
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يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الخبير العالمي، الدكتور ستاند فورد هيلم، أستاذ علاج آلام العمود الفقري والانزلاق الغضروفي من غير جراحة بمركز هيلم الطبي، لعلاج الألم بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في الفترة من 10 وحتى 20 يناير المقبل.

وتستقبل المستشفيات حاليًا، الحالات التي ترغب فى العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية من المدنيين والعسكريين يوميًا عدا الخميس والجمعة.
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