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كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة استون فيلا وواتفورد بث مباشر بدون تقطيع استون فيلا LIVE ماتش تريزجيه HD

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:12 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة استون فيلا اليوم السبت مواجهة استون فيلا وواتفورد بدون توقف بث حي مواجهة مباراة استون فيلا اليوم السبت موعد مباراة أستون فيلا وواتفورد، يدخل فريق أستون فيلا غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق واتفورد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل محاولة الإبقاء على آماله في البقاء رفقة كبار كرة القدم الإنجليزية في الموسم المقبل.

بث حي مباراة استون فيلا وواتفورد ولا تزال وضعية فريق أستون فيلا صعبة للغاية بسبب تواجده في الوقت الحالي في منطقة الهبوط مثلما كان الحال تماماً في طيلة الأشهر الماضية، مما يجعله مُهدداً وبقوة من أجل العودة من جديد إلى مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بالرغم من صعوده في نهاية الموسم الماضي فقط.

مشادة مباراة استون فيلا اليوم السبت في الدوري الانجليزي واستعاد فريق أستون فيلا عافيته نوعاً ما بعد انتصاره الصعب في الجولة الماضية على حساب ضيفه فريق نورويتش سيتي بهدف وحيد مقابل لا شيء، على أمل أن تكون هذه النتيجة بمثابة انطلاقة جديدة في مشوار الفريق الموسم الحالي.

بث مباشر مباراة استون فيلا اليوم السبت وتكمن صعوبة هذه المباراة أنها سوف تجمع بين الثنائي المهدد بالهبوط إلى الدرجة الأولى، نظراً إلى الوضعية التي يتواجد فيها فريق واتفورد أيضاً في البريميرليج بعد مرور النصف الأول من عمر الموسم الجاري.

ومن جانبه، يأمل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه في مساعدة فريقه بكل الطرق الممكنة من أجل تحقيق أهدافه، علماً بأن الأخير قد شارك في المباراة الماضية أمام فريق نورويتش سيتي رفقة زميله المصري أحمد المحمدي، على أمل أن تتواصل مشاركة كلاهما في مباريات فريق أستون فيلا المرحلة القادمة.

وإليكم الآن نتائج فريق أستون فيلا في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

أستون فيلا 4/1 ليستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.
شيفيلد يونايتد 0/2 أستون فيلا، الدوري الإنجليزي الممتاز.
أستون فيلا 0/5 ليفربول، ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
أستون فيلا 3/1 ساوثهامبتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.
أستون فيلا 0/1 نورويتش سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.
والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق واتفورد في أخر 5 مباريات خاضها في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

ليستر سيتي 0/2 واتفورد.
واتفورد 0/0 كريستال بالاس.
ليفربول 0/2 واتفورد.
واتفورد 0/2 مانشستر يونايتد.
شيفيلد يونايتد 1/1 واتفورد.
وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من أستون فيلا وواتفورد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 حتى الآن:

أستون فيلا، المركز الثامن عشر، يمتلك في رصيده 18 نقطة.
واتفورد، المركز التاسع عشر، يمتلك في رصيده 13 نقطة.
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