رئيس الوزراء يتفقد خطة عمل "الثقافة" لترسيخ الهوية

وتابعت الوزيرة، أن البرنامج الأول يهدف الي إحلال وتجديد بعض المنشآت الثقافية ورفع كفاءة وإعادة تأهيل وتامين البعض الاخر من اجل تطوير المؤسسات الثقافية، علاوة على ضم منشآت جديدة ضمن الخدمة الثقافية، مؤكدا أن ذلك يتم وفقا لجداول زمنية.



تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، خطة عمل الوزارة؛ لترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، وتعزيز قيم المواطنة، وهو ما يتمثل في الهدف الاستراتيجي الثاني للحكومة المصرية وهو "بناء الإنسان المصري".وأوضح رئيس الوزراء، أهمية الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة لخلق جيل مصري مثقف، واعٍ بالقضايا الوطنية، يساهم في إقامة مجتمع قوي متماسك، يعرف كيف يميز بين الأفكار البناءة والأفكار التي يتغذى عليها الإرهاب.وفيما أعلنت وزارة الثقافة، خطة العمل والتي تضم 7 برامج رئيسية تتمثل في تطوير المؤسسات الثقافية، وتحقيق العدالة الثقافية، ودعم الصناعات الثقافية، وحماية وتعزيز التراث الثقافي، وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين.