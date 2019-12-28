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كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة استون فيلا وواتفورد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش تريزيجيه LIVE

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:12 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة استون فيلا اليوم امام واتفورد بث حي مباراة استون فيلا اليوم السبت يحل نادى أستون فيلا ضيفا على منافسه واتفورد ضمن مباريات الجولة 20 على ملعب فيكاريج رود فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز فى تمام الخامسة مساءا.

بث مباشر مبارا استون فيلا اليبوم بدون توقف من المنتظر أن يتواجد كل من أحمد المحمدى ومحمود تريزيجيه فى التشكيل الأساسى للفريق خلال مباراة اليوم.

مشاهدة مباراة استون فيلا وواتفورد يدخل الفريقان اللقاء بحثا عن نقاط المباراة الثلاث، للهروب من منطقة الهبوط، حيث حقق الفيلانز الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 وخسر 11، بينما حقق واتفورد الفوز في مبارتين وتعادل في 7 وخسر 10 مباريات

وشهدت الجولة الماضية تعادل واتفورد مع مضيفه شيفيلد يونايتد بهدف لهدف، بينما حقق أستون فيلا الفوز علي ضيفه نورويتش بهدف نظيف.

والجدير بالذكر أن أستون فيلا يحتل المركز 18، بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة، فيما يأتى واتفورد في المركز 19 برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتذيل نورويتش سيتي.


استعاد أستون فيلا نغمة الانتصارات بعد الفوز على نووريتش سيتى، ساعيا لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهروب من منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب"، حيث يدرك "الفيلانز" أن الهزيمة في مباراة اليوم ستزيد من صعوبة مهمته في البقاء بدوري الأضواء.

كما تقام مباريات قوية فى نفس الجولة وهى كالتالى 
برايتون Vs بورنموث 

نيوكاسل يونايتد Vs إيفرتون 

ساوثهامبتون Vs كريستال بالاس 

وست هام Vs ليستر سيتى 

نورويتش سيتى Vs توتنهام هوتسبير 

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