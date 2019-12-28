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جامعة القاهرة تكرم الراحل عبدالرحمن بشطر

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:27 ص
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بوابة الفجر
آية حمروشي
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كرمت جامعة القاهرة، الراحل الأستاذ الدكتور عبد الرحمن محمد السيد بشطر، بكلية العلوم، على منحه جائزة الجامعة التقديرية في مجال العلوم الأساسية.

وذكرت الجامعة، أن "بشطر" حاصل بكالوريوس العلوم بجامعة القاهرة بعام 1976، وماجستير العلوم جامعة القاهرة بعام 1979 ودكتور الفلسفة في علوم جامعة القاهرة وحصل أيضًا علي الدكتوراه في علوم جامعة القاهرة إشراف مشترك بجامعة دوسلدورف المانيا تخصص أوليات والطفيليا بعام 1983. 

وكان "بشطر"، معيد بقسم علم الحيوان كلية العلوم جامعة القاهرة ومدرس مساعد بقسم علم الحيوان وأستاذ مساعد بقسم علم الحيوان ومدير لعلم الطفيليا بقسم علم الحيوان ومدير لمركز التراث بجامعة القاهرة لعام 2010 حتى عام 2011 وأمين اللجنة العلمية الدائمة لترقية للأساتذة بقسم علم الحيوان في الدورة الحادية عشر عام 2013 و2105.

وأشرف الراحل، على ما يزيد عن 50 رسالة ماجستير والدكتوراه بجامعة القاهرة بالإضافة لبعض الجامعات المصرية الأخرى مثل الأزهر والمنوفية وأسوان والمنيا والزقازيق وجنوب الوادي وأشرف أيضا على بعض رسائل الماجستير والدكتوراه بالبلدان العربية. 

وشارك أيضًا ببعض المشروعات العلمية مشروع عن حماية نهر النيل بالاشتراك مع وزارة الري ومشروع حماية الثروة السمكية ومحطة الثروة بالمشاركة مع أكاديمية البحث العلمي وأيضاُ مشروع المخاطر البيئة في وداي الريان واستخدم بعض المستخلصات الطبيعية من نباتات البيئة العلاجية للطفيليات بالاشتراك مع مراكز القومية للبحوث العضوية المهنية.

وكان "بشطر"، عضو بالجميعة المصرية لعلم الحيوان وعضو بالجمعية المصرية لعلم الطفيليات وعضو الجمعية المصرية الألمانية لعلم الحيوان وعضو الجمعية السعودية للبيولوجين وكان مدير مركز التراث العلمي بجامعة القاهرة لعام 201 حتى عام 2011 وكان مقرر باللجنة العلمية الدائمة للترقية للأساتذة والأساتذة بعلم الحيوانات والحشرات.

وتم تكريم زوجته الدكتورة مرفت سعد، وهي دكتورة بكلية العلوم ببنها، بالنيابة عن الراحل الدكتور عبد الرحمن،  وذلك خلال عيد العلم بجامعة القاهرة.

ومن الجدير بالذكر بأن الجامعة كرمت 90 عالمًا ومفكرًا من أبنائها الحاصلين على جوائز الدولة بأنواعها وجوائز الجامعة لعامي 2017 و2018 فى عيد العلم السادس عشر، وبحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات العامة ورجال الدولة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وبدأت فعاليات عيد العلم السادس عشر بدخول بموكب مجلس الجامعة لقاعة الاحتفالات الكبرى، وعزف السلام الجمهوري، ثم تلاوة القران الكريم للقاريء الشيخ محمود الخشت، عميد القراء، ثم كلمة المكرمين الحاصلين على جوائز الدولة والتي ألقاها الدكتور مفيد شهاب الحاصل على جائزة النيل، تلاها كلمة للدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم ألقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة كلمته، وبعدها تم عرض فيلم وثائقي عن الجامعة والمكرمين، لتبدأ مراسم تكريم 90 مفكرًا وعالمًا وباحثًا بمنحهم الدروع وشهادات التقدير.
جامعة القاهرة تكرم الراحل عبدالرحمن بشطر
جامعة القاهرة تكرم الراحل عبدالرحمن بشطر
جامعة القاهرة تكرم الراحل عبدالرحمن بشطر
جامعة القاهرة تكرم الراحل عبدالرحمن بشطر
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