"الصحة": تركيب "واي فاي" بمستشفيات التأمين الشامل في بورسعيد

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، خلال زيارتها لمحافظة بورسعيد بتركيب شبكة "واي فاي" بجميع مستشفيات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، خلال أسبوع على الأكثر.



وأكدت الوزيرة، أن شبكة الواي فاي ضرورية لتعامل الأطباء مع الحالات الحرجة واتباع التعليمات والاشتراطات بتوفير أفضل علاج بأقل تكاليف.



وشددت "زايد"، خلال زيارتها لمستشفى النصر التخصصي للأطفال على ضرورة تطبيق معايير الجودة التي ينص عليها نظام التأمين الصحي الشامل الجديد.



وتجري وزيرة الصحة، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، جولة تفقدية لعدد من الوحدات الصحية والمستشفيات، لمتابعة تطبيق المنظومة الجديدة.