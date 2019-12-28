Advertisements
Advertisements
Advertisements

أكاديمي: تشجيع المنتج المحلي واجب على كل مسئول مصري

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:24 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من المبادرات التي من شأنها التخفيف على المواطن المصري، مثمنا توجه الحكومة لإطلاق مبادرة "شراء المنتج المحلي".

وأشار "مسعود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن المبادرة في غاية الأهمية حيث إنها تأتي في إطار تخفيف الأعباء على المواطن المصري، فضلا عن مواجهة الاستيراد، وتشجيع المنتج المحلي.

وأوضح أن مصر استوردت في 2018 منتجات بقيمة 80،4 مليار دولار، وهو رقم ضخم، مؤكدا أن تشجيع المنتج المحلي واجب على كل مسئول مصري، خاصة وأن تلك المبادرة ستشجع المصنعين المصريين على العمل.
Advertisements

أخبار تهمك

كيف ضاعت الصفقة الكبرى على برشلونة

منذ أقل من ساعة

فيدال يشكو برشلونة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم

منذ أقل من ساعتين

صالح جمعة يصدم الزمالك بقرار نهائي

منذ حوالي 8 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

الأرصاد تزف خبر سار للمواطنين بشأن أحوال الطقس

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بيان للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشأن علاقتها مع نظيرتها الروسية

منذ ساعة و 21 دقيقة

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 12 دقيقة

الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم براميدز

منذ حوالي 4 ساعات

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

منذ حوالي 17 ساعة

واتساب يوفر ميزة جديدة.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة جديدة في برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:16 ص

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا

10:46 ص

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

09:40 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

08:03 م

مفاجأة جديدة في برشلونة

11:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: زمان الوصل فى شرم الشيخ.. مبادرة الخمسين مليار تفضح مؤامرة غالبية البنوك للإجهاز على ما تبقى من السياحة

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

DMCA.com Protection Status