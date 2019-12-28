أكاديمي: تشجيع المنتج المحلي واجب على كل مسئول مصري



وأشار "مسعود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن المبادرة في غاية الأهمية حيث إنها تأتي في إطار تخفيف الأعباء على المواطن المصري، فضلا عن مواجهة الاستيراد، وتشجيع المنتج المحلي.





وأوضح أن مصر استوردت في 2018 منتجات بقيمة 80،4 مليار دولار، وهو رقم ضخم، مؤكدا أن تشجيع المنتج المحلي واجب على كل مسئول مصري، خاصة وأن تلك المبادرة ستشجع المصنعين المصريين على العمل.



قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من المبادرات التي من شأنها التخفيف على المواطن المصري، مثمنا توجه الحكومة لإطلاق مبادرة "شراء المنتج المحلي".