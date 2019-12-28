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يد الداخلية يتأهل إلى دور الـ16 بالدوري الممتاز

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:20 ص
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فريق يد الداخلية
فريق يد الداخلية
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تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الداخلية الرياضي، إلى دور الـ16 ببطولة الدوري الممتاز، وصيف مجموعته الأولى التي تصدر فيها الشمس، ثم بنها في المركز الثالث، ثم مدينة نصر في المركز الرابع.

صعود الفريق، هو الأول له منذ آخر صعود، حقق فيه المركز السابع، موسم 2016-2017.

الفريق فاز في جميع مبارياته بالدور الأول، محتلا صدارة المجموعة الأولى "القاهرة"، بعد فوزه على نظيره اتحاد الشرطة في المباراة الأولى بنتيجة 24-20، ثم فاز على نظيره مدينة نصر، بنتيجة 28-20، ثم النصر القاهري، بنتيجة 30-24، ثم الشمس بنتيجة 33-31، ثم مصر للبترول بنتيجة 27-26 ثم بنها 30-23، ثم التصنيع في المباراة الأخيرة، بنتيجة 12-24.

كما فاز في المبارة الأولى بالدور الثاني، على فريق اتحاد الشرطة، 29-22، وعلى مدينة نصر 34-31، ثم  الفوز على النصر القاهري 26-21، ثم الخسارة من فريق الشمس، ثم الفوز على مصر للبترول 34-25، ثم الخسارة من بنها، ثم التعادل مع التصنيع 25-25.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق كلا من بورسعيد أول المجموعة الثالثة، واستاد المنصورة ثالث المجموعة نفسها، ومدينة نصر رابع المجموعة الأولى، يصعد منهم أول فريق مباشرة إلى بطولة دوري المحترفين.

الجهاز الفني لفريق الداخلية، يرأسه الكابتن سامح عطوة، ويضم الدكتور محمد فاروق مدربا عاما، محمد المهداوي مدربا، وأحمد سمير مدربا لحراس المرمى، وياسر عامر، مشرفا عاما على الفريق، وأسامة النعناعي طبيبا للفريق.

الفريق يضم كل من: محمد حسين، أحمد سامي عبد الرؤف، حسام طاهر أبو زيد، محمد حسن زكي، محمد عصام، أحمد مدحت، محمود صابر، زياد عادل، محمد هاني، عبد الرحمن كرم، محمد أشرف، يوسف عبد الفتاح، عمر طارق، محمد ثروت، عمر أمين، حازم محمد، أدهم محمد، محمد أنور، نور الدين سيد، أحمد مصطفى إبراهيم، محمود رأفت.

وفي السياق ذاته، تأهل الفريق المرتبط للمرة الأولى خلال مشواره، إلى الدور نفسه، كرابع مجموعته، بعد فوزه أمس، على فريق التصنيع في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء بنتيجة 26-25.

واستطاع المدير الفني لفريق المرتبط، محمد المهداوي، تحقيق الصعود، بعد نتائجه الأخير المتميزة وفوزه في 5 مباريات، في مشوار الفريق بالدور الثاني، عقب توليه المسؤولية، بداية الدور الثاني، لتحسين النتائج، عقب الهزائم المتتالية في مباريات الدور الأول.

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الكلمات المفتاحية

يد الداخلية كرة اليد فريق يد الداخلية الدوري الممتاز

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