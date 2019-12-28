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بدون مكياج..أسماء أبو اليزيد بإطلالة صباحية هادئة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:22 ص
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اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد
رانيا ماهر
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تهتم الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، بمشاركة متابعيها ومحبيها بصور من يومياتها الخاصه والفنيه، وذلك من خلال حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقامت أسماء بنشر صورة جديدة لها، ظهرت بها بإطلالة صباحية غير متكلفة وبدون مكياج، وتسريحة شعر بسيطه، وأرفقت عليها تعليقا قائلة:"صباح الخير".

ومن ناحية أخرى، تنتظر أسماء حاليا عرض مسلسلها الجديد "الآنسة فرح"، والمسلسل مكون من ٩٠حلقة، ومأخوذ من فورمات أجنبى، و سيتم عرض المسلسل على أربعة أجزاء ، وهو بطولة رانيا يوسف، محمد الكيلاني، تامر فرج، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول.

جدير بالذكر أنه حصلت موخرأ الفنانة أسماء أبو اليزيد، على جائزة مهرجان "نجم العرب" كأفضل وجة شاب، وذالك عن دورها في فيلم الممر، وتألقت أيضا في حفل توزيع جوائز الأفضل الخاص بموقع وشوشه لعام 2019 بعد حصولها على أفضل فنانة شابه، وحصلت ايضا على جائزة من "دير جيست".

يذكر أن أسماء خاضت الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل" هوجان"، وحققت من خلال دور "نوجا" نجاحا كبيرا، والمسلسل بطولة كلا من محمد إمام، ميرنا نور الدين، صلاح عبد الله، كريم محمود عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عرفة.


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