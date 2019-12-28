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رايولا يقضي على حلم برشلونة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:13 م
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دي ليخت
دي ليخت
علي نبوي
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كشفت تقارير صحفية في إسبانيا اليوم السبت عن السبب الرئيسي وراء فشل انتقال ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس إلى نادي برشلونة خلال تواجده ضمن صفوف نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وأشارت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن رايولا وكيل أعمال اللاعب الهولندلي كسر حلم البارسا لدي ليخيت حيث كان الوكيل الشهير واضحًا من البداية : ٨ مليون لجيبه وسيوقع اللاعب لعقود انتقاله إلى برشلونة.

وأضافت الصحيفة البارسا رفض و رايولا يؤكد للاعب الهولندي بأنه سيقوم بنقله إلى يوفنتوس عقب قضاءه 3 مواسم في صفوف يوفنتوس.

وتابعت بأن برشلونة تواصل مع اللاعب وأخبره بصعوبة وكيل أعماله واللاعب أخبرهم بحلمه للعب للبارسا.
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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس نادي برشلونة برشلونة اخبار الرياضة

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