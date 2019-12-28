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نجلاء بدر تنضم لأسرة مسلسل "الفتوة"

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:17 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشفت الفنانة نجلاء بدر عن انضمامها لمسلسل "الفتوة" مع الفنان ياسر جلال، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت صورة جديدة لها من كواليس تصوير المسلسل، ظهرت في الصورة وهي برفقة الفنان ياسر جلال، وعلقت نجلاء على الصورة قائلة :"ماشاء الله تبارك الرحمن
مسلسل الفتوة مع الفنان الجميل الطيب ياسر جلال، بالتوفيق يارب
آمين ".

يُشار أن المسلسل بطولة ياسر جلال، مي عمر، رياض الخولي، محمد دياب، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي ، والمسلسل تجور أحداثه في إطار إجتماعي شعبي حول حقبة ما قبل مئة عامًا بحي الجمالية، وحول شخصية الفتوة في تلك الفترة الزمنية، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٠.

والجدير بالذكر أن نجلاء تشارك حاليًا في مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو بطولة محمد رمضان، أحمد فهيم، أحمد زاهر، ريم سامي، نجلاء بدر، نور، من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي
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