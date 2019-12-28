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هروب نجم برشلونة.. ما الحقيقة؟

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:49 ص
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فيدال
فيدال
علي نبوي
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يناور التشيلي أرتور فيدال لاعب وسط برشلونة للرحيل عن النادي الكتالوني بحسب ما وصفته تقارير صحفية في إسبانيا اليوم السبت.

وأفادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" بأن فيدال يناور من أجل الرحيل إلى إنتر ميلان في يناير المقبل.

وتابعت الصحيفة تلقى نادي برشلونة بمفاجأة شكوى فيدال إلى رابطة كرة القدم للمحترفين والليجا ضد النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الكتالوني يؤكد أنه لا يوجد دين له ليورو واحد، وإن ما فعله اللاعب ليس سوى محاولة للخروج في يناير.

ويرغب فيدال في الرحيل عن برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل عدم اعتماد الإسباني أرنستو فالفيردي عليه في تشكيل الفريق الكتالوني الأساسي والاعتماد عليه كبديل.
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نجم برشلونة نادي برشلونة فيدال برشلونة الدوري الاسباني

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