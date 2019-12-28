خبير اقتصادي: الصناعة قاطرة التنمية



وأشار "عيسى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن مصر بدأت منذ 2015، الاهتمام بالبنية التحتية، وقد وصلت مصر الآن، إلى مصاف الدول المتقدمة في مشروعات البنية التحتية.



وأضاف أن الحكومة، أولت الصناعة اهتماما خاصا في 2019، حيث أنها توفر فرص عمل، ومنتجا محليا، فضلا على أنها تحقق الاكتفاء الذاتي، لافتا إلى أن الصناعة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشيدا بتوجه الدولة لحل مشاكل المصانع المتعثرة، حيث تعمل الدولة على إعادة تشغيل 4 آلاف مصنع.



قال الدكتور فؤاد عيسى، خبير اقتصادي، ووكيل أول وزارة التجارة والصناعة سابقا، إن الصناعة هي قاطرة التنمية، حيث أن الدول المتقدمة قد بدأت بها.