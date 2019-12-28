أتوبيس سياحي.. مصرع 6 وإصابة ٢٤ في حادث مروع بطريق السخنة

توفي 6 سياح صباح اليوم السبت، فيما أُصيب 24 أخرين إثر اصطدام أتوبيسين وسيارة نصف نقل، في حادث مروع على طريق السخنة- الزعفرانة.





ونقلت سيارات الإسعاف المتوفين - يحملون جنسيات مختلفة بينهم هنود وصينيين- لمشرحة مستشفى السويس العام.





وصرح مصدر طبي، أن المصابين والمتوفين كانوا يستقلون أتوبيس تابع لشركة سياحة، في طريقهم إلى منطقة العين السخنة، مضيفًا أن المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي بالسويس، وبعضهم حالته خطيرة.



