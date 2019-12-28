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أتوبيس سياحي.. مصرع 6 وإصابة ٢٤ في حادث مروع بطريق السخنة
السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:11 ص
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أبوبكر عبد المعز
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توفي 6 سياح صباح اليوم السبت، فيما أُصيب 24 أخرين إثر اصطدام أتوبيسين وسيارة نصف نقل، في حادث مروع على طريق السخنة- الزعفرانة.
ونقلت سيارات الإسعاف المتوفين -يحملون جنسيات مختلفة بينهم هنود وصينيين- لمشرحة مستشفى السويس العام.
وصرح مصدر طبي، أن المصابين والمتوفين كانوا يستقلون أتوبيس تابع لشركة سياحة، في طريقهم إلى منطقة العين السخنة، مضيفًا أن المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي بالسويس، وبعضهم حالته خطيرة.
كان اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطريق، بتصادم أتوبيسين وسيارة نقل، بجوار منتج سياحي شهير بالكيلو 86 طريق "السخنة– الزعفرانة" وجرى الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وفرض كردون أمني حول المكان.
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