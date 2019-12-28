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جهاز العاشر من رمضان يشُن حملات لإزالة التعديات والمخالفات بالمدينة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:10 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع جميع الإشغالات بمنطقة الإسكان الاجتماعي بالأحياء الـ 10 و 14، والقطع السكنية بمنطقة ابني بيتك، والقطع السكنية بالمجاورة 38 بالحي الخامس، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق، والإدارات المختصة بجهاز المدينة.


وقال المهندس خالد شاهين: أسفرت الحملة عن  تنفيذ عدد 27 قرار إزالة وغلق وتشميع للمخالفات، حيث تم إزالة 120سُلماً مخالفاً، وعدد 89 تندة حديد أعلي الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي، وكذا فتح جميع الممرات المستحوذ عليها الأهالي  بزراعات عشوائية، مشيراً إلى أن الحملة استمرت من الصباح وحتى الساعة العاشرة مساء.


وفي سياق متصل، قال المهندس خالد شاهين: تم شن حملة أخرى لرفع جميع الإشغالات وإزالة التعديات بالمنطقة الأردنية، ومركز خدمات المدينة، مروراً بالحي الرابع والمجاورات ٥٩ و ٣٠و ٣١، وأسفرت الحملة عن إزالة العديد من المخالفات بتلك المناطق.


كما وجه رئيس الجهاز بضبط مركبات "التوك التوك" المخالفة، لمنع سيرها داخل المدينة، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على  إحدى المركبات التي تم ضبطها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مالكها.


وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات لتشمل المدينة بأكملها، مشيراً إلى أنه تم تكليف الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة المستمرة لأية مخالفات تم إزالتها، لعدم عودة المخالفين مرة أخرى، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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