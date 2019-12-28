الزمالك يواجه زيسكو تحت شعار المصالحة

يخرج نادي الزمالك في الساعة الثالثة عصر اليوم لمواجهة نظيره زيسكو في العاصمة الزامبية لوساكا في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة دجوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه باتريس كارتيرون لمصالحة جماهيره خاصة أن مازيمبي يتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم أول أغسطس الأنجولي برصيد نقطتين في المركز الثالث ثم زيسكو يونايتد الزامبي صاحب المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وحقق نادي مازيمبي الكونغولي نقطة من تعادلاً مثيراً أمام أول أغسطس 1-1، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بالعاصمة الأنغولية "لواندا"، أحرز هدف مازيمبي رينفورد كالابا في الدقيقة 9.

وأدرك مولمبو لاعب أول أغسطس هدف التعادل في الدقيقة 13، ليكتفى كل فريق بالحصول على نقطة، ويبحث الزمالك عن الفوز لمواصلة التقدم نحو هدفه بحصد بطاقة التأهل إلى الدور التالي في منافسات البطولة الأفريقية.