«اونلاين» Zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Zamalek رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو القادمة،يلتقي الزمالك وجها لوجه مع فريق زيسكو الزامبي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويأمل عشاق الفارس الأبيض في أن يتمكن المدرب باتريس كارتيرون ولاعبو الزمالك من تحقيق فوز غالي في قلب زامبيا، واستعادة نغمة الفوز التي فقدها الزمالك بعد سلسلة قاسية من التعثرات المحلية في الدوري المصري سواء بالتعادل أو بالهزيمة.





نتابعت معكم جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد زيسكو القادمة،والتي يترقبها كافة المواطنين اليوم ،ومن المقرر أن تنطلق المباراة عصر هذا اليوم بتوقيت القاهرة،وسنوافيكم بأبرز التفاصيل عبر هذا التقرير الرياضي.





موعد مباراة الزمالك وزيسكو

وستكون المباراة غدا بإذن الله في زامبيا في ضيافة فريق زيسكو، وعن موعد المباراة فسينطلق اللقاء في تمام الساعة الثالثة عصرا غدا السبت 28 ديسمبر 2019.





ويحتل الزمالك المركز الثاني حاليا في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، والصدارة هي لفريق مازيمبي الكونغولي ب 6 نقاط، أما فريق زيسكو فهو في المركز الثالث ومعه نقطة وحيده حاله كحال فريق بريميرو دي أجوستو الكونغولي صاحب المركز الرابع في المجموعة بنقطة وحيدة أيضا.







