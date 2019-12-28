رامي مالك يكشف كيف تمكن من إتقان دور الشر في فيلم جيمس بوند الجديد



وعقب طرح الإعلان الترويجي الأول للفيلم، لم يكن قد تحدث رامي عن الدور في أي مناسبة، حتى أجرى حوارا مطولا مع مجلة Empire في عددها الجديد لشهر يناير القادم.



وضمن حواره الذي نقلت صحيفة ديلي ميل جانبا منه، اعترف رامي انه استوحى من تجسيده لشخصية المغني فريدي ميركري، كيفية عرض شخصية الشر بفيلم بوند الجديد.



بالإضافة لما اكتسبه من متابعة وتحليل ودراسة، لشخصيات الشر، في كافة أجزاء السلسلة التي سيكون الفيلم القادم الـ 25 منها.



وأوضح رامي، أنه خلال تقديمه لفيلم "بوهيميان رابسودي، تعلم أن يجسد الشخصية بطريقته أي كانت، وأن يضيف لها، لا أن يقدمها نسخة بالكربون على حد وصفه.



حظي النجم ذو الأصول المصرية رامي مالك بتفاعل إيجابي كبير، بعد ظهوره للمرة الاولى في شخصيته التي يجسدها بفيلم جيمس بوند المرتقب no time to die.