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"وحدي في المنزل" ليس الوحيد.. أفلام ظهر بها دونالد ترامب ضيف شرف
السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:14 ص
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أحمد جمال أحمد
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في هذه الفترة من كل عام، يصبح المشهد الذي ظهر به الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب مثار حديث نشطاء منصات التواصل، وذلك في فيلم موسم الكريسماس الشهير "وحدي في المنزل".
والحقيقة أن ترامب، سبق له الظهور في العديد من الأعمال السينمائية كضيف شرف، وليس فقط في فيلم "وحدي في المنزل"، وقد جمعت صحيفة ديلي ميل هذه الأفلام والمشاهد التي ظهر بها ترامب في فيديو مجمع.
وبخلاف فيلم "وحدي في المنزل"، كشف الفيديو أن ترامب سبق له الظهور في مشهد كضيف شرف بفيلم بعنوان The little rascals.
وفيلم آخر كشف عنه الفيديو، ظهر به ترامب كضيف شرف بعنوان Two weeks notice، مع النجم الكبير هيو جرانت.
ونتيجة لذلك حصل ترامب على نجمة خاصة به على ممر الشهرة الخاص بالنجوم بمدينة هوليوود.
والحقيقة أن ترامب، سبق له الظهور في العديد من الأعمال السينمائية كضيف شرف، وليس فقط في فيلم "وحدي في المنزل"، وقد جمعت صحيفة ديلي ميل هذه الأفلام والمشاهد التي ظهر بها ترامب في فيديو مجمع.
وبخلاف فيلم "وحدي في المنزل"، كشف الفيديو أن ترامب سبق له الظهور في مشهد كضيف شرف بفيلم بعنوان The little rascals.
وفيلم آخر كشف عنه الفيديو، ظهر به ترامب كضيف شرف بعنوان Two weeks notice، مع النجم الكبير هيو جرانت.
وفيلم آخر بعنوان ghosts can’t do this، وكان لترامب به دور مميز، وليس مجرد ضيف شرف، إذ حظي بعدد كبير من المشاهد.
ونتيجة لذلك حصل ترامب على نجمة خاصة به على ممر الشهرة الخاص بالنجوم بمدينة هوليوود.
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