مساعد وزير الداخلية للمرور يقود حملات على الطرق السريعة





وأكد، على القوات بمواصلة الحملات المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة، لرصد أي مخالفات مرورية، والكشف عن متعاطي المواد المخدرة، السرعة الزائدة " الرادار"، الحمولة الزائدة، وذلك حفاظا على حياة مستقلي السيارات، وتحقيق سيولة مرورية على جميع الطرق.



وشدد مدير المرور، على تكثيف التواجد المروري، على الطرق الصحراوية، السريعة، وجميع مداخل ومخارج المحافظات، لضبط المخالفات المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلا عن التأكد من التزام سائقي السيارات بالتعريفة المقررة.



وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.



تفقد اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية على الطرق السريعة والحصراوية للتأكد من تواجد القوات بأماكنها.