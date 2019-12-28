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على الرغم من استقرار الأحوال الجوية.. الأرصاد تحذر المواطنين
السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:04 ص
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على الرغم من استقرار الأحوال الجوية، إلا أن الأرصاد الجوية حذرت المواطنين من تخفيف الملابس، قائلة "هناك تحسن في الأحوال الجوية، وستقتصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية فقط.. لكن من لضروري ارتداء الملابس الشتوية ولا ننخدعوا في حالة تحسن الطقس".
وأكدت الأرصاد الجوية أن هناك بعض المناطق ما زالت الأمطار غزيرة عليها خاصة على السواحل الشمالية، بينما فرص سقوط الأمطار على القاهرة انتهت، وهدأت سرعة الرياح.
وعن حالة الطقس اليوم، أكدت أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وبعض مناطق شمال الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، وتنشط على السواحل الشمالية، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وفيما يخص حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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