على الرغم من استقرار الأحوال الجوية.. الأرصاد تحذر المواطنين

على الرغم من استقرار الأحوال الجوية، إلا أن الأرصاد الجوية حذرت المواطنين من تخفيف الملابس، قائلة "هناك تحسن في الأحوال الجوية، وستقتصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية فقط.. لكن من لضروري ارتداء الملابس الشتوية ولا ننخدعوا في حالة تحسن الطقس".





وأكدت الأرصاد الجوية أن هناك بعض المناطق ما زالت الأمطار غزيرة عليها خاصة على السواحل الشمالية، بينما فرص سقوط الأمطار على القاهرة انتهت، وهدأت سرعة الرياح.



