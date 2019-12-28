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«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الزمالك beIN SPORT رابط live

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:02 ص
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بوابة الفجر
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موعد مباراة الزمالك وزيسكو
من المقرر أن يلتقي الزمالك وزيسكو الزامبي يوم السبت 28-12-2019 في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب ليفي موراماسا والتي يسعى فيها كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أن يستعيد ثقة الفريق في نفسه من خلال تحقيق الفوز في تلك المباراة خاصة بعد النتائج غير المرضية التي حققها الفريق خلال مبارياته خلال الفترة الأخيرة.

والجدير بالذكر ان رئيس نادي الزمالك أرجع الخسائر المتتالية التي تلقاها فريقه إلي أعمال السحر والشعوذة التي تقام لتعطيل فريقه عن الفوز بالبطولات .


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