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«كورة لايف live zamalek» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط الزمالك II7SRY جول PLUS NOW

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:01 ص
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بوابة الفجر
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موعد مباراة الزمالك وزيسكو
من المقرر أن يلتقي الزمالك وزيسكو الزامبي يوم السبت 28-12-2019 في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب ليفي موراماسا والتي يسعى فيها كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أن يستعيد ثقة الفريق في نفسه من خلال تحقيق الفوز في تلك المباراة خاصة بعد النتائج غير المرضية التي حققها الفريق خلال مبارياته خلال الفترة الأخيرة.

والجدير بالذكر ان رئيس نادي الزمالك أرجع الخسائر المتتالية التي تلقاها فريقه إلي أعمال السحر والشعوذة التي تقام لتعطيل فريقه عن الفوز بالبطولات .


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