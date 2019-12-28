الطالع الفلكي السّبت 28/12/2019..مُكَالَمَة هَاتِفِيَّة!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الدّلو.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 22 ديسمبر - 20 يناير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 16 ديسمبر - 14 يناير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة القلب من 20 ديسمبر - 1 يناير.





اليوم 19 كهيك قبطى ، 28 كانُون أوّل رُومى، 2 جُمَادَى أوَّل ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (كان بِيْؤلّك إيه؟) -بِيْؤول ألوه.(سعيد صالح من مسرحية البيجامة الحمرا-1969)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*القمر فى الدّلو يعنى

الخيال اللازم لإنتاج الأفلام السينمائيّة أو اللوحات الزيتية أو الألحان المُوسيقيّة أو حتى إبتكار عطر جديد ، كل ماسبق غير ملموس لأن الدّلو هوائى ، مع ذلك فزحل كوكب القوانين يحكم الجدى والدّلو يُجبرك على التقيّد بقوانين النوتة المُوسيقية ، قوانين الألوان وقياسات تمثالك المنحوت وقوانين نِسَبْ الزيوت اللازمة لإنتاج عطرك،بدون قوانين زحل تُصبح مُوسيقاك نشاز ورسمتك مُجرّد شخبطة ، لذلك كانت مولودة بُرج الدّلوهى الأكثر إسعاداً لزوج يُعانى من توتّر نفسى أو عُقد دفينة فبإكانها بنظرة عين غيرملموسة مداواة توتّر عصبى أو تهدئة مشاعر فوضويّة تعصف فى اللاوعى لديه وترويضها وإعادة ثقته بنفسه دون حاجة لطبيب نفسى ، بعيداً عن مقاييس الجمال المُتعارف عليها ، كما أنها الأكثر إستعداداً لإسعاد زوج مُتقدّم بالعمر.





الأنشطة مثل الزيارات الإجتماعيّة وصِلَة الرّحِمْ والتضحية بوقتك لأجل زيارة و إسعاد كبارعائلتك وصغارها ، زيارة محلات التسوّق العملاقة والمكتبات ، أعمال فنيّة جديدة إن كُنتَ مُمتَهِناً لأحد المهن الفنيّة ، كلها أنشطة مُعضّدَة بوجود القمر فى برج الدّلو ،الجاذبيّة/الكاريزما المغناطيسيّة وهى الهالة الأثيريّة الغير مرئيّة حول أجسادنا تنشط وترتفع بحلول القمر فى الدّلو برج المغناطيسيّة الغامضة ،حل مشاكلك العاطفيّة الزوجيّة والتى أساسها المشاعر والأحاسيس الفوضويّة غير الملموسة لكنها تؤرّق منامك وهذه الساعات مُنَاسِبَة لكمش تلك العواطف والهواجس وتسليط الضوء عليها مع الزوجة لتفنيدها وإيجاد حل لها بمشيئة الله تَعَالى ، مع التنبيه بعدم إعطاء غريب مهما كان جذّاباً معلومات عن نفسك من أول لقاء.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحلّ ذكرى ميلاد الفنان المحبُوب عبد المنعم مدبولى رَحِمَهُ الله والذى شَرُفت يوماً فى صِغَرِى بالتحدّث إليه هاتفياً فكان كما عرفناه فى أفلامه أباً حنوناً طيباً بصوت مُطَمْئِنْ مُريح ومُبهج ، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم عبد المنعم مدبولى مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فى نجمنا المحبُوب بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، لاتبخل عليه بالفَاتِحَة.





(نبيل أدنبره)،(إرنست همنجواى)،(مدينة القدس القديمة)،(سيطرة على الميديا)، (الوقت يعالج كل الآلام)،(مَوْجَة ضوئيّة شافية).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تنشيط الذاكرة بألبوم الصوريعنى التواصل بزميل الجامعة والأقارب ولو هاتفياً ،يوم مناسب لإصلاح المعطوب من أجهزة المنزل أوزيارة الطبيب.





برج الثور: هدوء أو روتين لكنّه ليس مُمِلّ لشخص مثلك يعشق الحياة الأسريّة ، حاول أن تكون نافعاً بمساعدة الوالدة أوالزّوجة وتلبية طلبات أسرتك.

برج الجوزاء: لست مُضطرّاً لتقمّص دورالمُهرّج لتسلية الآخرين أوالترفيه عنهم ، وجه بشوش وكلمات لطيفة كافية لتعامل مُتّزن ، من كَثُرَ كلامُه كَثُرَ خَطَؤه.





برج السّرطان: رُبّما قمت بمساعدة لأحد المُحتاجين للشعور بالرّضا عن نفسك، الإحسان على فقير أو مُحتاج ليس له توقيت محدّد فسارع بفعل الخير.





برج الأسد: تقدر على قول كلمة لا عند ضرورة قولها لأحدهم ، حافظ على حقوقك وقتك وكرامتك دون إلحاق الضرربكبرياء الآخرين أوالألفاظ الخشنة.





برج العذراء : قد تكون فى مزاج لإفتعال مشكلة أو نكش ومُشاكسة غيرك دون داعٍ لذلك، إن كان لديك كلمة خير فقلها، إن لم يكن فاسكت.





برج الميزان: ضع أكثر من صنّارة فى أكثر من مكان ، بذلك تزداد فرصتك فى صيد وظيفتك الإضافيّة التى تبحث عنها بمشيئة الله تَعَالى.





برج العقرب: إبحث فى النوتة القديمة عن زملاء الدّراسة وبادر بالإتصال بهم ، بإمكانك البدء بأحد أقاربك والذى قد يكون فى أمسّ الحاجة لك.









برج القوس: جلسة لطيفة مرحة لتقوية الثقة المُتبادلة وإزالة سوء الفهم إن وُجِدْ بين الأقارب والأصهار ، الزيارات العائلة ضروريّة لتقوية صِلَة الرّحِمْ.





برج الجدى: لا تتورّط فى عمليّات بيع أو شراء لأراضٍ أوعقارات إلا بعد تدقيق عميق، أو إنتظر حتى تتأكد من متانة الإتفاق وعدالته للطرفيْن.





برج الدّلو: الترتيب والنظام والرّوتين والأولويّات مفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.



