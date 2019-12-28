Advertisements
Advertisements
Advertisements

نشرة مرور "الفجر": انتظام الحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:03 ص
Advertisements
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
تشهد شوارع وميادين ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم السبت، كثافات مرورية متوسطة بطريق الاوستراد، كوبري 6 أكتوبر، وسيولة مرورية، وانتظام حركة السيارات بباقي المناطق، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لتنظيم الحركة المرورية مرة أخرى.

محور الأوتوستراد
وانتظمت حركة السيارات بطريق مدينة نصر إلى كوبري 6 اكتوبر، وتكدست حركة السيارات من كوبري 6 اكتوبر إلى القلعة، كما ظهرت كثافات مرورية متوسطة من القلعة وصولا إلى الطريق الدائري، ومن كوبري 6 أكتوبر إلى مدينة نصر، وانتظمت حركة السيارات من مدينة نصر إلى طريق المطار وظهرت كثافات مرورية في الاتجاه المعاكس، وتبين وجود سيولة مرورية أعلى الطريق الدائري المتجه إلى حلوان، والاتجاه المعاكس.

شارع البحر الأعظم
وتباطأت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، وصولا إلى كوبري عباس وفي الإتجاه المعاكس من كوبري عباس إلى الطريق الدائري، وانتظمت حركة السيارات بشارع النيل المتجة من كوبري عباس إلى ميدان الجلاء.

الطريق الدائري
وكما انتظمت الحركة المرورية حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، من محور الأوستراد إلى طريق السخنة، وفي الاتجاه المعاكس، من طريق السخنة، إلى التجمع، كما انتظمت حركة المرور من طريق الأوتوستراد إلى كورنيش النيل، وفي الاتجاه القادم من وصلة المريوطية وصولا إلى الطريق الصحراوي، من طريق الواحات إلى الطريق الصحراوي، والاتجاه المعاكس، ومن الطريق الصحراوي إلى وصلة المريوطية، وصولا إلى المنيب.

كما تبين وجود سيولة مرورية من طريق المنصورية إلى المريوطية، ومن التجمع إلى طريق السويس، ومن الطريق الزراعي حتى المحور، وتبين انتظام الحركة المرورية، من طريق السويس إلى نفق السلام، وصولا إلى الطريق الزراعي.

شارعي الهرم وفيصل
وشهد شارع الهرم كثافات مرورية متوسطة في الاتجاهين، حيث ظهرت كثافات مرورية من شارع الهرم إلى ميدان الجيزة، والعكس من ميدان الجيزة إلى شارع الهرم، وتبين تباطأ حركة السيارات بشارع فيصل في الاتجاه القادم من ميدان الرماية إلى ميدان الجيزة، والاتجاه المعاكس من ميدان الجيزة إلى ميدان الرماية.

محور صلاح سالم
وظهرت كثافات مرورية عالية بمحور صلاح سالم في الاتجاه القادم من كوبري 6 أكتوبر إلى نفق العروبة، ومن نفق العروبة وصولا إلى طريق المطار، وظهرت كثافات مرورية متوسطة في الاتجاه المعاكس من طريق المطار إلى نفق العروبة، ومن نفق العروبة إلى كوبري 6 اكتوبر، فضلا عن وجود كثافات مرورية عالية من ميدان رمسيس إلى محور الأوستراد، والعكس من محور الأوستراد إلى ميدان رمسيس.

كوبري 15 مايو
فيما ظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاه القادم من المهندسين إلى وسط البلد، وفي الاتجاه المعاكس من وسط البلد إلى المهندسين، وتبين انتظام حركة السيارات أعلى كوبري الجامعة من المنيل وصولا إلى ميدان الجيزة، والعكس من الجيزة إلى المنيل.

شارع مراد
وظهرت كثافات مرورية متوسطة بشارع مراد في الاتجاهين من ميدان الجيزة، وصولا الي الشيراتون، ومن الشيراتون وصولا إلى ميدان الجيزة.
Advertisements

أخبار تهمك

صالح جمعة يصدم الزمالك بقرار نهائي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم براميدز

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ يوم

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تزف خبر سار للمواطنين بشأن أحوال الطقس

منذ حوالي 4 ساعات

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

منذ حوالي 15 ساعة

واتساب يوفر ميزة جديدة.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي طمعان في كرم بلاتينيوم وهدية من النجم والهلال

منذ أقل من نصف ساعة

رد مفاجئ من بيب جورديولا بعد خسارة مان سيتي أمام والفرهامبتون

منذ حوالي 4 ساعات

فيدال يشكو برشلونة

منذ 41 دقيقة

مفاجأة.. السبب وراء استبدال صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتي

منذ يوم

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ حوالي 17 ساعة

درجة الحرارة تصل لـ2.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت 2019/12/28

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:40 م

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

فيدال يشكو برشلونة

09:46 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

08:03 م

الأرصاد تزف خبر سار للمواطنين بشأن أحوال الطقس

06:34 ص

الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم براميدز

07:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status