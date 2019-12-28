نشرة مرور "الفجر": انتظام الحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

محور الأوتوستراد



شارع البحر الأعظم



الطريق الدائري







كما تبين وجود سيولة مرورية من طريق المنصورية إلى المريوطية، ومن التجمع إلى طريق السويس، ومن الطريق الزراعي حتى المحور، وتبين انتظام الحركة المرورية، من طريق السويس إلى نفق السلام، وصولا إلى الطريق الزراعي.



شارعي الهرم وفيصل

وشهد شارع الهرم كثافات مرورية متوسطة في الاتجاهين، حيث ظهرت كثافات مرورية من شارع الهرم إلى ميدان الجيزة، والعكس من ميدان الجيزة إلى شارع الهرم، وتبين تباطأ حركة السيارات بشارع فيصل في الاتجاه القادم من ميدان الرماية إلى ميدان الجيزة، والاتجاه المعاكس من ميدان الجيزة إلى ميدان الرماية.



محور صلاح سالم

وظهرت كثافات مرورية عالية بمحور صلاح سالم في الاتجاه القادم من كوبري 6 أكتوبر إلى نفق العروبة، ومن نفق العروبة وصولا إلى طريق المطار، وظهرت كثافات مرورية متوسطة في الاتجاه المعاكس من طريق المطار إلى نفق العروبة، ومن نفق العروبة إلى كوبري 6 اكتوبر، فضلا عن وجود كثافات مرورية عالية من ميدان رمسيس إلى محور الأوستراد، والعكس من محور الأوستراد إلى ميدان رمسيس.



كوبري 15 مايو

فيما ظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاه القادم من المهندسين إلى وسط البلد، وفي الاتجاه المعاكس من وسط البلد إلى المهندسين، وتبين انتظام حركة السيارات أعلى كوبري الجامعة من المنيل وصولا إلى ميدان الجيزة، والعكس من الجيزة إلى المنيل.



شارع مراد

وظهرت كثافات مرورية متوسطة بشارع مراد في الاتجاهين من ميدان الجيزة، وصولا الي الشيراتون، ومن الشيراتون وصولا إلى ميدان الجيزة.



تشهد شوارع وميادين ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم السبت، كثافات مرورية متوسطة بطريق الاوستراد، كوبري 6 أكتوبر، وسيولة مرورية، وانتظام حركة السيارات بباقي المناطق، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لتنظيم الحركة المرورية مرة أخرى.وانتظمت حركة السيارات بطريق مدينة نصر إلى كوبري 6 اكتوبر، وتكدست حركة السيارات من كوبري 6 اكتوبر إلى القلعة، كما ظهرت كثافات مرورية متوسطة من القلعة وصولا إلى الطريق الدائري، ومن كوبري 6 أكتوبر إلى مدينة نصر، وانتظمت حركة السيارات من مدينة نصر إلى طريق المطار وظهرت كثافات مرورية في الاتجاه المعاكس، وتبين وجود سيولة مرورية أعلى الطريق الدائري المتجه إلى حلوان، والاتجاه المعاكس.وتباطأت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، وصولا إلى كوبري عباس وفي الإتجاه المعاكس من كوبري عباس إلى الطريق الدائري، وانتظمت حركة السيارات بشارع النيل المتجة من كوبري عباس إلى ميدان الجلاء.وكما انتظمت الحركة المرورية حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، من محور الأوستراد إلى طريق السخنة، وفي الاتجاه المعاكس، من طريق السخنة، إلى التجمع، كما انتظمت حركة المرور من طريق الأوتوستراد إلى كورنيش النيل، وفي الاتجاه القادم من وصلة المريوطية وصولا إلى الطريق الصحراوي، من طريق الواحات إلى الطريق الصحراوي، والاتجاه المعاكس، ومن الطريق الصحراوي إلى وصلة المريوطية، وصولا إلى المنيب.