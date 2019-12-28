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"رياح نشطة وبرودة شديدة".. الأرصاد تكشف كواليس حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 09:45 ص
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حالة الطقس
حالة الطقس
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حالة الطقس
كشفت الأرصاد الجوية عن كواليس طقس، اليوم السبت الموافق 28/12/2019، مشيرة إلى أن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة تشهد برودة شديدة، وتكون الرياح جنوبية غربية تنشط على السواحل الشمالية، مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

برودة شديدة ورياح نشطة
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد يسودها اليوم طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في منطقة وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا، على مناطق من شمال البلاد، مع تعرض السوحل الشمالية لرياح نشطة.

سحب منخفضة وأمطار
وأضافت الأرصاد الجوية في بيانها، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وبعض مناطق شمال الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

حالة البحر المتوسط
وعن حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر
بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم
الصغرى العظمى
القاهرة 12 18
شبين الكوم 11 18
طنطا 11 18
دمنهور 11 18
الإسكندرية 11 19
بلطيم 12 17
مطروح 11 18
السلوم 10 17
سيوة 09 17
بورسعيد 12 17
دمياط 12 18
الزقازيق 12 19
الإسماعيلية 12 19
السويس 13 18
العريش 13 18
رفح 10 17
رأس سدر 16 18
نخل 09 16
نويبع 16 19
طابا 15 18
كاترين 02 13
الطور 13 20
شرم الشيخ 16 21
الغردقة 13 22
مرسى علم 13 21
الفيوم 12 19
بنى سويف 11 19
المنيا 11 19
أسيوط 09 19
سوهاج 11 20
قنا 10 21
الأقصر 09 21
أسوان 10 21
أبو سمبل 08 21
الوادي الجديد 05 20
شلاتين 16 23
أبو رماد 16 23
حلايب 18 21
رأس حدربة 17 21
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