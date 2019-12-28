Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار العملات اليوم السبت 28-12-2019 في البنوك الحكومية والخاصة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 09:49 ص
Advertisements
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
Advertisements
أسعار العملات اليوم 
حافظت اسعار العملات اليوم السبت 28-12-2019 على استقرارها في السوق المحلى خلال بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر، وكانت أسعار العملات حالة من الاستقرار خلال تعاملات الفترة القلية الماضية وننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار العملات اليوم في البنوك وجاءت على النحو التالي:

ـأسعار العملات اليوم في البنوك المصرية 


سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.7151 جنيهًا للشراء 17.8632 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 20.7164 جنيهًا للشراء 20.8890 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.2857 جنيهًا للشراء 16.4205 جنيهًا للبيع، فيما سجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.5827 جنيهًا للشراء 14.7046 جنيهًا للبيع، وسجل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 2.2828 جنيهًا للشراء 2.3020 جنيهًا للبيع.

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

على صعيد العملات العربية سجلت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم نحو 4.2591 جنيهًا للشراء 4.2944 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.6424 جنيهًا للشراء 53.0902 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 4.3504 جنيهًا للشراء 4.3868 جنيهًا للبيع

 اسعار الدولار اليوم 
سجل  متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.99 جنيه للشراء، و 16.09 جنيه للبيع.
سجل متوسط  سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.
سجل متوسط  سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.
 سجل متوسط سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.
 سجل متوسط سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.
سجل متوسط  سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.
 سجل  متوسط سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.00 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.
 


Advertisements

أخبار تهمك

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ حوالي 19 ساعة

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

منذ حوالي 15 ساعة

واتساب يوفر ميزة جديدة.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُفسر غياب صالح جمعة عن مران الأهلي وحقيقة تغريمه

منذ حوالي 11 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

فيدال يشكو برشلونة

منذ 36 دقيقة

الأرصاد تزف خبر سار للمواطنين بشأن أحوال الطقس

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم براميدز

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ حوالي 17 ساعة

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

رد مفاجئ من بيب جورديولا بعد خسارة مان سيتي أمام والفرهامبتون

منذ حوالي 3 ساعات

صالح جمعة يصدم الزمالك بقرار نهائي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. السبب وراء استبدال صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتي

منذ يوم

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ يوم

درجة الحرارة تصل لـ2.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت 2019/12/28

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:40 م

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

08:03 م

الأرصاد تزف خبر سار للمواطنين بشأن أحوال الطقس

06:34 ص

الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم براميدز

07:46 ص

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

03:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status