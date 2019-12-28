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أسعار العملات اليوم السبت 28-12-2019 في البنوك الحكومية والخاصة
السبت 28/ديسمبر/2019 - 09:49 ص
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أسعار العملات اليوم
حافظت اسعار العملات اليوم السبت 28-12-2019 على استقرارها في السوق المحلى خلال بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر، وكانت أسعار العملات حالة من الاستقرار خلال تعاملات الفترة القلية الماضية وننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار العملات اليوم في البنوك وجاءت على النحو التالي:
ـأسعار العملات اليوم في البنوك المصرية
سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.7151 جنيهًا للشراء 17.8632 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 20.7164 جنيهًا للشراء 20.8890 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.2857 جنيهًا للشراء 16.4205 جنيهًا للبيع، فيما سجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.5827 جنيهًا للشراء 14.7046 جنيهًا للبيع، وسجل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 2.2828 جنيهًا للشراء 2.3020 جنيهًا للبيع.
اسعار العملات اليوم
على صعيد العملات العربية سجلت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم نحو 4.2591 جنيهًا للشراء 4.2944 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.6424 جنيهًا للشراء 53.0902 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 4.3504 جنيهًا للشراء 4.3868 جنيهًا للبيع
اسعار الدولار اليوم
سجل متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.99 جنيه للشراء، و 16.09 جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.00 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.
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