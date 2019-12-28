أسعار العملات اليوم السبت 28-12-2019 في البنوك الحكومية والخاصة

على صعيد العملات العربية سجلت أ سعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم نحو 4.2591 جنيهًا للشراء 4.2944 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.6424 جنيهًا للشراء 53.0902 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 4.3504 جنيهًا للشراء 4.3868 جنيهًا للبيع





اسعار الدولار اليوم

سجل متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.99 جنيه للشراء، و 16.09 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.00 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.