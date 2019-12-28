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«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت الاهلي رابط مباراة الاهلي مباشر متعددة NOW

السبت 28/ديسمبر/2019 - 09:57 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر مباراة الاهلي يدخل فريق الأهلي اختباراً افريقياً جديداً عندما يواجه نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي مساء اليوم السبت، وبالتحديد في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب السلام، في المواجهة المقرر اقامتها بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث بعد خسارة المباراة الأولى أمام النجم الساحلى ،قبل أن يستعيد توازنه ويهزم الهلال السوداني في المباراة الثانية لذلك يرغب الأهلي في اسقاط بطل زيمبابوي للانقضاض على الصدارة، في الوقت الذي يحتل بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلي المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط، بعد هزيمته في مباراتين، ويحتل النجم الساحلي المركز لأول برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتين.، ويليه الهلال السوداني برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة والهزيمة في أخرى.

مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم تقام مباراة الأهلي وبلاتينيوم في حضور 10 الاف متفرج بعد موافقة الأمن، في الوقت الذي تقرر أن يكون فتح بوابات ستاد السلام بداية من الساعة الثالثة عصراً، على أن يتم غلق البوابات قبل موعد انطلاق المباراة بساعة واحدة، ويدير الحكم البوروندي جورج جاتوجاتو مواجهة الأهلي وبلاتينيوم، وهو الذي أدار مباراة مصر ومالي في أمم افريقيا تحت 23 عامًا.

مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم ويعول رينيه فايلر المدير الفني على عناصر الخبرة التي تتواجد داخل قائمة الفريق، وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوي وأيمن أشرف وعلي معلول وأحمد فتحي وعمرو السولية وحسين الشحات وجونيور أجاي، كما يستعيد الفريق خدمات قلب دفاعه رامي ربيعة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً وأبعدته عن مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في بطولة الدوري العام، والتي حسمها الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم في الوقت الذي يعاني الأهلي من غياب أكثر من نجم داخل صفوفه بداعي الإصابة وعلى رأسهم رمضان صبحي وحمدي فتحي، بينما وضع توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق على مدار الأيام الماضية برنامجا بدنيا خاصا للاعبين، للتخلص من حالة الإجهاد العضلى، استعداداً لمواجهة بطل زيمبابوي المرتقبة.

مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم وعلى الجانب الأخر يسعى فريق بلاتنيوم لتحقيق المفاجأة واحراز نتيجة ايجابية أمام الأهلي ، وذلك لحصد أول النقاط، خاصة وأن الفريق لا يملك في جعبته أي نقاط بعد الخسارة في أول مباراتين له في دور المجموعات.

مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم من جانبه أكد بيتروس مهارى حارس وقائد بلاتينيوم على صعوبة مباراة الأهلى، معترفاً أن فريقه لايزال يفتقد خبرة المنافسة فى مسابقة دوري أبطال أفريقيا مطالباً الجماهير بالصبر ومنح اللاعبين مزيد من الوقت لاكتساب الخبرة.

مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم وقال بيتروس : "المباراة أمام الأهلى ستكون صعبة، لا وقت لدينا للاحتفال بأعياد الميلاد، علينا الاستعداد بجدية لخوض اللقاء..حققنا إنجازاً كبيراً بالمشاركة فى دور المجموعات ، نحلم باللعب فى المباراة النهائية، لكن علينا أن ننتظر لسنوات حتى نتمكن من تحقيق هذا الحلم، فالفريق يعانى من نقص الخبرة للوصول إلى هذا المستوى".


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