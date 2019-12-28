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عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:16 ص
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الأهلي
الأهلي
الفجر الرياضي
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يواجه نادي الأهلي نظيره بلاتينيوم ستارز في التاسعة مساء اليوم في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا

 

وتنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم عبر قناة تايم سبورت المفتوحة على التردد الأرضي كما تذاع عبر beIN Sports HD 1 المشفرة بتعليق عصام الشوالي ويديرهام الحكم جيورجيس جاتوجاتو.

 

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط فقط بفارق الأهداف عن الهلال السوداني صاحب المركز الثاني بينما يعتلي النجم الساحلي القائمة بـ6 نقاط.


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