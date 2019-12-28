Advertisements
عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم
السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:16 ص
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
يواجه نادي الأهلي نظيره بلاتينيوم ستارز في التاسعة مساء اليوم في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا
وتنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم
عبر قناة تايم سبورت المفتوحة على التردد الأرضي كما تذاع عبر beIN Sports
HD 1 المشفرة بتعليق عصام الشوالي ويديرهام الحكم جيورجيس جاتوجاتو.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط فقط بفارق الأهداف عن الهلال السوداني صاحب المركز الثاني بينما يعتلي النجم الساحلي القائمة بـ6 نقاط.
Advertisements