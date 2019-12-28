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حريق حضّانة أثناء تواجد الأطفال بداخلها في دمياط

السبت 28/ديسمبر/2019 - 09:54 ص
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بوابة الفجر
هند الشيال
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تباشر مديرية الصحة بدمياط، التحقيق في واقعة تعطل الحضانات (كبسولة معالجة الصفرة) بمستشفى عزبة البرج المركزي، والذي أدى إلى ارتفاع درجة حرارتها وتصاعد الأدخنة وتم السيطرة على المشكلة عن طريق فريق السلامة والصحة المهنية بالمستشفى.

وتم حصر الخسائر وتبين أنه لا توجد خسائر بالأرواح والأطفال جميعهم بخير وصحة جيدة وتم نقلهم عن طريق وحدة الإسعاف بالتنسيق مع طوارئ مديرية الصحة بدمياط إلى المستشفيات المجاورة.

وكما تم عمل محضر بالواقعة للوقوف على ملابسات الخلل بالكبسولة عن طريق مهندسي الأجهزة الطبية.

وقال الدكتور حسين عرفات إنه تم إنقاذ حياة الطفل من الكبسولة التي بها المشكلة وحياة ٦ أطفال آخرين.
حريق حضّانة أثناء تواجد الأطفال بداخلها في دمياط
حريق حضّانة أثناء تواجد الأطفال بداخلها في دمياط
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