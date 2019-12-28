بعد ارتفاع ثروته.. دانيال راتكليف يحظى بكريسماس حافل بالنجاحات



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن شركة Gilmore Jacobs المملوكة لدانيال، حققت أرباح بقيمة 4.2 مليون استرليني على مدار عام 2019 الذي يوشك على الانتهاء.



ونتج عن ذلك، رفع قيمة الشركة من 76 مليون استرليني، نهاية 2018، لقيمتها الحالية نهاية 2019 والتي وصلت لـ80 مليون استرليني.



وقالت صحيفة ديلي ميل، أن شركة Gilmore Jacobs كان قد اسسها والدي دانيال بالتزامن مع اختياره لتجسيد شخصية هاري بوتر عام 2000.



ويدير الشركة منذ ذلك الوقت آلان والد دانيال البالغ من العمر 60 عام، ووالدته مارسيا البالغة من العمر 62 عام.



في الوقت الحالي، يعيش النجم دانيال راتكليف في مدينة نيويورك أغلب الوقت برفقة حبيبته الممثلة "إيرين دريك" التي تتقدم عنه في السن بـ 5 سنوات، وهما على علاقة عاطفية منذ ظهورهما في أدوار البطولة من فيلم Kill Your Darlings عام 2013.



حظي نجم أفلام هاري بوتر الشهير دانيال راتكليف بموسم أعياد استثنائي، بعد أن سجلت شركته الخاصة للاستثمارات Gilmore Jacobs بعام إيجابي على صعيد الأرباح.