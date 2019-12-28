Advertisements
Advertisements
Advertisements

كايلي جينر تتبرع بأحد الهدايا التي تلقتها بالكريسماس لجمعية خيرية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 09:50 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements


تلقت نجمة تليفزيون الواقع الشابة كايلي جينر العديد من الهدايا المميزة في موسم الكريسماس للعام الجاري، كان منها هدايا وصلت تكلفتها لمئات الآلاف من الدولارات.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات ظهرت بها الشقيقة الصغرى لكيم كارداشيان، برفقة واحدة من الهدايا التي تلقتها هذا العام، وهي دب أخضر صنع خصيصا لها من الكريستال وتكلفته 12،000 ألف دولار.

وقالت الصحيفة أن كايلي قررت أن تتبرع بهذا الدب بالتحديد لجمعية خيرية باسم Paddle 8 يمتلكها المغني الكندي الشاب الشهير جاستن بيبر.

وسيتم عرض هذه الهدية للبيع بالمزاد عبر هذه الجمعية الخيرية، ليتم التبرع بعائدها للجمعيات الخيرية.
وسبق أن نشرت كايلي جينر صورة لها ظهرت بهابإطلالة بملابس النوم من تصميمات Ralph & Russo، ضمن أجواء الكريسماس برفقة ابنتها ستورمي.
ونشرت كايلي الصورة على حسابها الخاص على موقع أنستجرام، وظهرت بها ترتدي بيجامة نوم مطابقة لتلك التي ترتديها ابنتها، ويجلسان معا أمام شجرة كريسماس عملاقة.
يذكر أن كايلي سبق وأن نشرت صورة مميزة ضمن احتفالها بالكريسماس ظهرت بها، مرتدية لزي بابا نويل، أو سانتا كلوز، وكان من حولها عدد كبير من صديقاتها المقربين.

و كان من أصدقاء كايلي المشاركين في هذه الصورة، وحرصن على ارتداء اطلالات مطابقة لها، كل من الموديل "صوفيا ريتشي"، ومساعدتها الخاصة "فيكتوريا فيلارويل"، وصديقتها المقربة "ستايسي كارانكولو"، وصديقتها "يريس بالمر".

وكانت كايلي ومعها جميع من سبق ذكرهن، يرتدين إطلالة مطابقة لزي سانتا كلوز الأحمر الشهير.
جدير بالذكر أن ليلة عيد الميلاد تصادف ليلة يوم أمس 24 ديسمبر من كل عام، وذلك لدى الطوائف المسيحية الغربية، وفي حين تصادف هذه الليلة يوم 6 يناير لدى الطوائف المسيحية الشرقية، وهي الليلة قبل عيد الميلاد.
Advertisements

أخبار تهمك

درجة الحرارة تصل لـ2.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت 2019/12/28

منذ حوالي 10 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ يوم

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ حوالي 19 ساعة

صالح جمعة يصدم الزمالك بقرار نهائي

منذ حوالي 6 ساعات

رد مفاجئ من بيب جورديولا بعد خسارة مان سيتي أمام والفرهامبتون

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم براميدز

منذ ساعتين و 37 دقيقة

واتساب يوفر ميزة جديدة.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تزف خبر سار للمواطنين بشأن أحوال الطقس

منذ حوالي 4 ساعات

فيدال يشكو برشلونة

منذ 36 دقيقة

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُفسر غياب صالح جمعة عن مران الأهلي وحقيقة تغريمه

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. السبب وراء استبدال صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتي

منذ يوم

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:40 م

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

فيدال يشكو برشلونة

09:46 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

08:03 م

الأرصاد تزف خبر سار للمواطنين بشأن أحوال الطقس

06:34 ص

الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم براميدز

07:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status